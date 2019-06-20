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رقم الخبر: 256140 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 12:04 الاقسام: محليات  
رئيس مقدونيا الشمالية يؤكد اهتمام بلاده بالعلاقات مع ايران

رئيس مقدونيا الشمالية يؤكد اهتمام بلاده بالعلاقات مع ايران

اكد رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيف بنداروفسكي بان بلاده تولي اهمية كبيرة للعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال بنداروفسكي حين استقباله السفير الايراني في سكوبيه حسین كريمي، الاربعاء، ان جمهورية مقدونيا الشمالية ستسعى لاتخاذ الخطى في مسار تعزيز وتنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واعلن رئيس مقدونيا الشمالية استعداد بلاده للتشاور مع السفارة الايرانية في سكوبيه ومتابعة برامج محددة.
من جانبه هنأ السفير الايراني بانتخاب بنداروفسكي رئيسا جديدا لجمهورية مقدونيا الشمالية.
واعتبر كريمي عدم وجود خلافات سياسية وتوفر طاقات عالية للتعاون الاقتصادي والثقافي من العوامل الايجابية للعلاقات بين البلدين، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات مؤثرة لازالة العقبات واستثمار هذه الطاقات.


 

 
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