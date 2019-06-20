وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن علي شمخاني قال في تصريح على هامش اجتماع كبار مسؤولي الامن لأكثر من 120 دولة في العالم الذي عقد في روسيا، أعلنا مراراً أننا سندافع عن أجواء بلادنا وحدودنا بكل قوة.

واضاف، أجواء ايران خط أحمر ولا يهم طائرة أي بلد تخطتها، قمنا وسنقوم دائماً بالرد على المعتدي رداً قاسياً.





