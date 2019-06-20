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|رقم الخبر: 256138
|تاريخ النشر: حزيران 20, 2019
|الوقت: 12:00
|الاقسام: محليات
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شمخاني: أجواء ايران خط أحمر
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ان اجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية خط أحمر.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن علي شمخاني قال في تصريح على هامش اجتماع كبار مسؤولي الامن لأكثر من 120 دولة في العالم الذي عقد في روسيا، أعلنا مراراً أننا سندافع عن أجواء بلادنا وحدودنا بكل قوة.
واضاف، أجواء ايران خط أحمر ولا يهم طائرة أي بلد تخطتها، قمنا وسنقوم دائماً بالرد على المعتدي رداً قاسياً.
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