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رقم الخبر: 256137 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 11:56 الاقسام: عربيات  
قوات الكيان الصهيوني تعتقل 10 فلسطينيين بالضفة الغربية

قوات الكيان الصهيوني تعتقل 10 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 10 مواطنين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد بيان لجيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس (20-6)، بأن قواته اعتقلت تسعة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ممّن وصفهم بـ "المطلوبين"؛ بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.
وطالت الاعتقالات مواطنين فلسطينيين من بلدة "أبو شخيدم" شمال رام الله (شمال القدس المحتلة)، وآخر من بلدة "راس كركر" غربي رام الله.
كما طالت الاعتقالات ثلاثة فلسطينيين آخرين من مدينة نابلس (شمالا) بينهم الشيخ طه أحمد قطناني من مخيم "عسكر" للاجئين الفلسطينيين، شرقي المدينة، وهو والد الطفلة الشهيدة أشرقت قطناني، التي استشهدت برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل ثلاث سنوات عند حاجز "حوارة" العسكري بدعوى محاولتها تنفيذ طعن ضد مستوطنين، كما جرى اعتقال فلسطيني من بلدة "عزون" شرق قلقيلية (شمالا) حسبما افاد .
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال (مستعربين) اعتقلت شابين في حي المصايف برام الله بعد محاصرة بناية سكنية، وسط مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.
وفي طولكرم (شمالا) داهم جنود الاحتلال منزل الأسير إسحاق محاميد وعاثوا بداخله خرابًا في حي "المسلخ" بمخيم "نور شمس" للاجئين الفلسطينيين حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
وفي بيت لحم (جنوبا) اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا، فيما وجهت قوات الاحتلال استدعاء للشقيقين عمار ومجدي أبو عكر من مخيم "عايدة" لمراجعة مخابراتها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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