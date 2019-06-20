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رقم الخبر: 256136 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 11:54 الاقسام: محليات  
مسؤول أميركي يعترف باسقاط طائرة تجسس مسيرة

مسؤول أميركي يعترف باسقاط طائرة تجسس مسيرة

اعترف مسؤول أميركي الخميس بسقوط طائرة عسكرية أميركية مسيرة، زاعما أنها أسقطت "بالمجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/ جو إيراني".

وتحدث المسؤول، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلاً إن الطائرة المسيرة من طراز البحرية الأميركية MQ-4C Triton، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
هذا وكانت العلاقات العامة بالحرس الثوري اعلنت أن الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري أسقطت فجر اليوم الخميس طائرة تجسس اميركية مسيرة بعد اختراقها اجواء ايران في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد.
واوضحت انه وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هاوك" بعد ان اخترقت اجواء ايران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان

 

 
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