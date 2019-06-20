وتحدث المسؤول، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلاً إن الطائرة المسيرة من طراز البحرية الأميركية MQ-4C Triton، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

هذا وكانت العلاقات العامة بالحرس الثوري اعلنت أن الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري أسقطت فجر اليوم الخميس طائرة تجسس اميركية مسيرة بعد اختراقها اجواء ايران في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

واوضحت انه وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هاوك" بعد ان اخترقت اجواء ايران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان



