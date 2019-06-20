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رقم الخبر: 256132 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 11:12 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخمیس:

ایران

📌رئیس الجمهوریة: المباحثات مع رئیس الوزراء الیاباني في طهران کانت مفيدة

📌شمخاني: لن یقع نزاع عسکري بین ایران وامریکا

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۳۰ خرداد :

📌وزراء خارجیة بریطانیا والمانیا وفرنسا قد یزوروا طهران لإنقاذ الاتفاق النووي

📌منظمة الامم المتحدة: ولي العهد السعودي ضالع في قتل "خاشقجي"

📌المعارضون السودانیون یدعون الی منع السفير الاماراتي من التدخل في شؤون بلادهم

📌عبدالمهدي یمنع أي نشاط للقوات الاجنبیة في الاراضي العراقیة

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز پنجشنبه ۳۰ خرداد :

📌شمخاني: ایران ستواصل خفض التزاماتها النوویة

📌انصارالله: حان الدور لاستهداف مطارات وموانئ الامارات

📌عدد قتلی هجوم التحالف السعودي علی الیمن یقترب من مئة الف شخص

📌البحرینیون یعلنون احتجاجهم الشدید علی استضافة بلادهم لمؤتمر "صفقة القرن" الامریکي

آرمان

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز پنجشنبه ۳۰ خرداد :

📌المتحدث باسم الحکومة: بامکان السیاح زیارة ایران من دون ختم جوازات سفرهم

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز پنجشنبه ۳۰ خرداد :

📌المتحدث باسم منظمة الطاقة النوویة: لا عودة عن اجراءات ایران في تعلیق التزامات الاتفاق النووي

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز پنجشنبه ۳۰ خرداد :

📌الشیخ جنتي: موقف قائد الثورة خلال لقاء رئیس الوزراء الیاباني احتقر الادارة الامریکیة

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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