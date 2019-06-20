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|رقم الخبر: 256132
|تاريخ النشر: حزيران 20, 2019
|الوقت: 11:12
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخمیس:
ایران
📌رئیس الجمهوریة: المباحثات مع رئیس الوزراء الیاباني في طهران کانت مفيدة
📌شمخاني: لن یقع نزاع عسکري بین ایران وامریکا
جمهوري اسلامي
📌وزراء خارجیة بریطانیا والمانیا وفرنسا قد یزوروا طهران لإنقاذ الاتفاق النووي
📌منظمة الامم المتحدة: ولي العهد السعودي ضالع في قتل "خاشقجي"
📌المعارضون السودانیون یدعون الی منع السفير الاماراتي من التدخل في شؤون بلادهم
📌عبدالمهدي یمنع أي نشاط للقوات الاجنبیة في الاراضي العراقیة
کیهان
📌شمخاني: ایران ستواصل خفض التزاماتها النوویة
📌انصارالله: حان الدور لاستهداف مطارات وموانئ الامارات
📌عدد قتلی هجوم التحالف السعودي علی الیمن یقترب من مئة الف شخص
📌البحرینیون یعلنون احتجاجهم الشدید علی استضافة بلادهم لمؤتمر "صفقة القرن" الامریکي
آرمان
📌المتحدث باسم الحکومة: بامکان السیاح زیارة ایران من دون ختم جوازات سفرهم
آفتاب یزد
📌المتحدث باسم منظمة الطاقة النوویة: لا عودة عن اجراءات ایران في تعلیق التزامات الاتفاق النووي
شرق
📌الشیخ جنتي: موقف قائد الثورة خلال لقاء رئیس الوزراء الیاباني احتقر الادارة الامریکیة
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