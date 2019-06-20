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رقم الخبر: 256131 تاريخ النشر: حزيران 20, 2019 الوقت: 11:02 الاقسام: محليات  
قائد الجيش الايراني: الدفاع عن المقدسات وقمع الارهابيين لن يقتصر على حدودنا

قائد الجيش الايراني: الدفاع عن المقدسات وقمع الارهابيين لن يقتصر على حدودنا

اكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي بان ايران جادة في الدفاع عن المقدسات وقمع العصاة تلامذة الشيطان (الارهابيين) وسوف لن يقتصر ذلك على حدودها.
وفي كلمته التي القاها مساء الاربعاء خلال اول ملتقى لتكريم المدافعين عن المراقد المقدسة والقائمين بالمهمات الاستشارية، قال اللواء موسوي، اننا وفي مسار نهج الدفاع عن المقدسات عازمون على ابراز ارادتنا وجديتنا بالمقاومة حتى انزال الاستكبار من كرسي التفرعن والغرور.
واضاف، ان هذا الاقتدار والعزة قد تحققا بفضل دماء الشهداء والمقاومة وسيستمران بالصمود والثبات والوفاء لهذا الطريق وليس بامكان اي قوة المساس به.
وقال اللواء موسوي، ان شهداءنا واسرهم اثبتوا للعالم بانه لو اراد شعب ما ان يقمع المعتدي فانه سينجح بالتاكيد.
واضاف القائد العام للجيش الايراني، ان المقاتلين المدافعين عن المقدسات وشهداء هذا الطريق الزاخر بالفخر واسرهم الغيارى قد اثبتوا للعالم باننا جادون في الدفاع عن المقدسات وقمع وتدمير العصاة تلامذة الشيطان (الارهابيين) وسوف لن نقتصر على حدودنا في هذا الطريق الباعث على الفخر.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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