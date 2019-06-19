* أول تعليق من تركيا على التقرير الأممي * برلماني: روسيا قد تدعم مقترحا أمميا لمعاقبة المتورطين بمقتل الصحفي السعودي

أصدرت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة، الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وقالت أغنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.

وأضاف التقرير "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق".

كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.

ودعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.

كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.

وكانت كالامار زارت في وقت سابق تركيا مع فريق من المحققين والخبراء القانونيين، كما أكدت أستلامها أدلة من السلطات التركية. ولم تصدر الرياض أي رد فعل تجاه تصريحات المسؤولة الأممية إلى حد الآن.

يذكر أن الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، شوهد آخر مرة في 2 أكتوبر الماضي بالقنصلية السعودية في اسطنبول، فيما أكدت النيابة السعودية لاحقا اختفاء جثته.

في السياق أعربت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، عن دعمها لما جاء في تقرير المقررة الأممية المعنية بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: "ندعم بقوة تقرير مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامار لتسليط الضوء على جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها".

وقالت أغنيس كالامار، في تقريرها، إن "المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة".

​وكان النائب العام السعودي، قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

إلى ذلك أعلن عضو لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، الأربعاء، أنه يمكن لروسيا أن تؤيد المقترحات التي تم عرضها في تقرير الأمم المتحدة بفرض عقوبات على ولي العهد السعودي وآخرين متورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فضلا عن عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي لتقييم هذا الوضع.

وقال كلينتسيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "إنه يمكن لروسيا أن تؤيد هذه المقترحات التي قدمها المقرر الخاص للأمم المتحدة، وهذا ممكن"، مشيراً إلى أنه من أجل دعم كهذا، هناك حاجة إلى أدلة قوية على تورط مسؤولين سعوديين في قتل الصحفي.

وأثار اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أميركيين ضد دعم ترامب للرياض. يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ وافقا على تشريع يقضي بقطع المساعدات العسكرية عن حرب السعودية في اليمن.