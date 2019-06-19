ناشد نادي الأسير الفلسطيني كافة المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض سامي أبو دياك، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

وأكد نادي الأسير في بيان له، الأربعاء، أن إدارة "عيادة سجن الرملة"، أبلغت شقيقه الأسير بأن وضعه الصحي أصبح خطيرا، وأن تغيرا في لون الجلد ظهر عليه.

ولفت البيان إلى أن أبو دياك ضحية خطأ وإهمال طبيين، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء في أيلول عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، ونقله بين السجون والمشافي عبر "البوسطة" قبل تماثله للشفاء، ما أدى إلى تدهور حاد في وضعه الصحي وإصابته بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، بالإضافة إلى إصابته بالسرطان.

وحمل رئيس نادي الأسير قدورة فارس السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أبو دياك، مبينا أن النادي والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية كانت قد تقدمت بعدة طلبات أمام المحاكم للإفراج المبكر عنه، إلا أن الأخيرة تعنتت ورفضت ذلك.

يذكر أن الأسير سامي أبو دياك (36 عاما)، من جنين، وهو محكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات و30 عاما، ومعتقل منذ عام 2002، ويقبع وشقيقه سامر أبو دياك المحكوم بالسجن لمدى الحياة في "عيادة معتقل الرملة".

من جهة اخرى قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات.

وأوضح الشوا في مقابلة مع "رويترز"، أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية رفعت ديون السلطة بشدة إلى 3 مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بـ13 مليار دولار وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.

وأضاف الشوا أن أزمة السلطة الفلسطينية تزداد تفاقما من جراء عدم التزام الدول العربية بتعهداتها، "حيث لا تقدم سوى 40 مليون دولار شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة مع العجز المالي للسلطة، وتدفع السعودية نصف ذلك المبلغ".

وتابع أن التسريح المفاجئ لآلاف كانوا يعتمدون على المشاريع الممولة أمريكيا أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي للحكومة بسبب انخفاض حصيلة الضرائب فضلا عن تنامي حالات التخلف عن سداد القروض المصرفية للشركات المتعثرة.

ولفت الشوا إلى أن السلطة الفلسطينية اضطرت إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكا من أجل تجاوز الأزمة، معتبرا، "لولا ذلك (الاقتراض) لوقع انهيار مالي.

على المستوى الامني استشهد، الأربعاء، مسنا فلسطينيا متأثرا بجروح أصيب بها على يد وحدة من المستعربين في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة التهويد خضر الدبس، أن الشهيد موسى أبو ميالة (60 عاما) تعرض لاعتداء وحشي من جنود العدو قبل نحو أسبوع بعد أن تصدى لأفراد وحدة من المستعربين اعتدت على نساء وأطفال في محيط منزل العائلة في المخيم، ما أدى إلى إصابته بكسور عديدة في أنحاء متفرقة من جسده نقل على إثرها إلى مشفى هداسا ليعلن فجر اليوم ارتقائه شهيدا متأثرا من تلك الإصابة.

كما هدمت جرافات العدو الصهيوني، الأربعاء، منزلا فلسطينيا قيد الانشاء في منطقة المطار بمدينة أريحا المحتلة.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" بأن جرافات العدو هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، والمكون من طابق واحد، يعود ملكيته للمواطن شادي سنقرط؛ بحجة عدم الترخيص.

وأضافت أن قوات العدو أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، قبل الشروع بعملية الهدم.

بموازاة ذلك شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، حملة ومداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عمليات دهم واسعة جرت في مخيم الجلزون برام الله، طالت 8 منازل تم خلالها اعتقال شابين وطفل.

وفي كفر نعمة قضاء رام الله اعتقل قوات العدو ثلاثة شبان بينهم أسير محرر من منازلهم بعد دهم البلدة.

كما اعتقل جنود العدو شابا من منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وآخر من على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.

وجرى اعتقال طفليْن من منزلي ذويهما قرية العيساوية في القدس.

وداهم جنود العدو عدة منازل وتسبب بخراب بداخلها في منطقتي "الكراج ودير الهوى" في مدينة يطا جنوب الخليل. وتم اعتقال شاب من منزله في مدينة حلحول شمال الخليل.