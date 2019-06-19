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رقم الخبر: 256120 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 19:20 الاقسام: عربيات  
المعارضة السودانية تحذر من الالتفاف على طموحات الشعب

المعارضة السودانية تحذر من الالتفاف على طموحات الشعب

اقترح المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خطوات لحلحلة الازمة السياسية في البلاد عبر تشكيل حكومة كفاءات وافقت عليها الادارة الاهلية. وجددت المعارضة من جهتها ترحيبها بمبادرة اثيوبيا لحل الازمة السياسية الراهنة، وأكدت التزامها بكل أهداف الثورة السودانية وعدم سماحها بالالتفاف على "طموحات الشعب السوداني".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أعلن الثلاثاء، أنهم يريدون تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية، بأقصى سرعة إلى حين إجراء انتخابات.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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