المعارضة السودانية تحذر من الالتفاف على طموحات الشعب اقترح المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خطوات لحلحلة الازمة السياسية في البلاد عبر تشكيل حكومة كفاءات وافقت عليها الادارة الاهلية. وجددت المعارضة من جهتها ترحيبها بمبادرة اثيوبيا لحل الازمة السياسية الراهنة، وأكدت التزامها بكل أهداف الثورة السودانية وعدم سماحها بالالتفاف على "طموحات الشعب السوداني".