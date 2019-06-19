أعلنت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، تدمير مقاتلة حربية تابعة لقوات حفتر كانت تستعد للإقلاع من قاعدة الوطية، غرب ليبيا.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أن "الطيران التابع لسلاح الجو الليبي ينجح في استهداف وتدمير مقاتلة في قاعدة الوطية كانت تستعد للإقلاع لدعم ميليشيات مجرم الحرب المتمرد في مطار طرابلس الذي بات تطهيره منهم وشيكا من قبل قواتنا البطلة".

وتتواصل المعارك في جنوب، وجنوب شرقي طرابلس منذ أكثر من شهرين.

من جانب آخر أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس، مساء الثلاثاء، استهداف مخزن لشركة مليته للنفط والغاز خلال قصف جوي أدى إلى تدميره بشكل كلي، ودعت مؤسسة النفط إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي: إن "مخزن شركة مليته للنفط والغاز، التابعة للمؤسسة تعرض إلى قصف جوّي أدّى إلى تدميره مساء الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019"، مشيرة إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى خسائر مادية جسيمة داخل المخزن، حيث تسبب الحريق الناجم عن القصف في إتلاف عدد من المعدّات والمواد القيّمة، هذا بالإضافة إلى تدمير المخزن بشكل كلّي".

وأوضحت مؤسسة النفط الليبية في بيانها أن "الهجوم على منشآت النفط يعد الرابع من نوعه منذ اندلاع الأعمال العدائية على طرابلس"، مشيرة إلى "تدمير مبنى شركة شمال إفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي ناجيكو، وقصف مصحة النفط، واستهداف مناطق مجاورة لخزانات الغاز النفطي المسيل بالقرب من مستودع طريق المطار، مؤكدة أن جميعها تشير إلى استهداف ممنهج لقطاع النفط وعماله".