أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اهتمام لبنان بحضور اجتماع أستانة حول سوريا، والمقرر عقده نهاية تموز/يوليو المقبل، لكنه شدد على حق بيروت في بحث تنظيم عودة النازحين السوريين مع دمشق.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله، بعد تلقيه دعوة من المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف لحضور الاجتماع: "معنيون بالمشاركة وذلك لا يلغي حقنا في البحث مع سوريا في تنظيم عودة النازحين".

كما نقلت الرئاسة اللبنانية عن لافرنتيف، قوله إن "روسيا تثمن نتائج زيارتكم [عون] إليها، وتعتبر مشاركة لبنان والعراق في مؤتمر أستانة ضرورية".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتيف، قد وجه الدعوة للبنان لحضور الاجتماع المقبل لمسار أستانة التفاوضي للحل السياسي للأزمة السورية، والمقرر عقده نهاية يوليو/تموز المقبل.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، صباح الأربعاء، إن "الرئيس (ميشال) عون استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في حضور السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين والوفد الدبلوماسي المرافق، وتناول الحديث التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، لا سيما في سوريا وموضوع النازحين السوريين ومؤتمر أستانة".

وأضاف البيان: "الموفد الرئاسي الروسي نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس بوتين ودعوة لحضور لبنان الاجتماع المقبل لمسار أستانة التفاوضي للحل السياسي في سوريا وذلك في نهاية تموز/ يوليو المقبل".