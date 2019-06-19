  • الأربعاء ١٥ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يونيو 19, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256116 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 19:15 الاقسام: عربيات  
الرئيس التركي يتهم السلطات المصرية بالجبن
بزعم خشيتها من دفن جثمان مرسي في مسقط رأسه

الرئيس التركي يتهم السلطات المصرية بالجبن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يصدق أن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي كانت طبيعية.

وعقب أدائه صلاة الغائب على مرسي في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول أضاف الرئيس التركي أن الرئيس المصري عبد الفتاح "السيسي واصل ظلمه ورفض أن يدفن مرسي في قريته كما كانت وصيته".

كما اتهم اردوغان السلطة المصرية بأنها جبانة إلى درجة أنها تخشى جثمان مرسي، مشدداًعلى ضرورة الحذر في تركيا لأن هناك أمثالاً للسيسي.

في المقابل قال المتحدث باسم مجلس النواب المصري صلاح حسب الله إن ثورة الثلاثين من يونيو قضت على أحلام الرئيس التركي وعلى "مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية".

حسب الله لفت إلى أن أردوغان "طاغية وديكتاتور ينكل بشعبه وبالمعارضين لسياساته" بحسب تعبيره، مضيفاً أن تدخل اردوغان في الشأن المصري مرفوض.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/2087 sec