أعلنت دائرة الهجرة التركية عن تشكيل "الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية" للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.

وجاء الإعلان في بيان صدر عن دائرة الهجرة، اليوم الأربعاء، بخصوص تشكيل الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية، من خلال إقامة "مراسم توقيع بيان النوايا المشتركة".

وأشار البيان إلى أنه خلال المراسم تم إقرار تشكيل "الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية"، بهدف زيادة الفعاليات في مكافحة الهجرة غير النظامية، وضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدان المنشأ واندماجهم من خلال اتباع نهج يركز على حقوق الإنسان.

وأضاف أن إنشاء الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية، يهدف لضمان الخروج الآمن للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية في إطار الأسس الطوعية، وبذل الجهود لتحسين رأس المال البشري ومواءمتها مع العودة إلى بلد المنشأ.

يذكر أن السلطات التركية ضبطت في 2018 أكثر من 268 ألف مهاجر غير نظامي، الأمر الذي أظهر وصول تدفقات الهجرة غير النظامية إلى هذه المستويات العالية، مما خلق حاجة ماسة لقيام جميع المؤسسات المعنية باتباع نهج مشترك والمساهمة في حل المشكلة.

ومع بدء الأزمة السورية في 2011 وصلت حركة الهجرة إلى أبعاد عالمية، وكانت تركيا من بين الدول الأكثر تضررا من ذلك.