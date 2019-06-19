طرح البنك المركزي الايراني 5ر4 مليار يورو بسوق الصرف عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لعرض العوائد التصديرية المقومة بالعملة الأجنبية، وذلك منذ 21 مارس/ آذار حتى 18 يونيو/ حزيران 2019.

وبلغ معدل سعر بيع اليورو عبر المنظومة الإلكترونية 124 ألفاً و770 ريالاً خلال الفترة المذكورة.

وتشير المتابعات الى أن حجم عرض العوائد التصديرية من العملة الأجنبية شهدت تصاعداً في الأسابيع الأخيرة بعد إعلان البنك المركزي الايراني سياسات جديدة تستهدف إسترجاع العملة من الخارج.