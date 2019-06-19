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رقم الخبر: 256111 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 17:09 الاقسام: اقتصاد  
إيران تطمح للربط الجمركي مع جورجيا عبر منظومة النقل الدولي الإلكترونية

إيران تطمح للربط الجمركي مع جورجيا عبر منظومة النقل الدولي الإلكترونية

أعلن مساعد وزير الاقتصاد والشؤون المالية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان ايران ومن بعد جمهورية آذربايجان، تطمحان للربط الجمركي مع جورجيا عبر منظومة النقل الدولية الإلكترونية.

وخلال الافتتاح التجريبي لمشروع (تير) الإلكتروني بين جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان (الربط الالكتروني بين الجمارك وفق إتفاقية النقل الطرقي الدولية)، قال مهدي ميرأشرفي: ان ايران وجمهورية آذربايجان تقعان في ممر الشمال-الجنوب، وهذا الممر يعتبر واحداً من أكثر الممرات أهمية في العالم.

وبيّن المدير العام لمنظمة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه منذ شهرين مضت، وفي إطار تنفيذ إتفاقية (تير) الإلكترونية، تم تدشين مسار ميرجاوة-جابهار-مومباي؛ مضيفاً: بعد جمهورية آذربايجان، فان هدف ايران اللاحق يتمثل في الربط الجمركي مع جورجيا، لتسهيل مسار الاتصال بسائر الدول الأوروبية.

وأوضح: ان أحد السبل للتقارب بين البلدين وزيادة الرفاه الاجتماعي بين شعبي الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان، يكمن في زيادة مستوى التبادل التجاري، وقال: من أجل تحقيق هذا الهدف الهام، فان منظمة الجمارك الايرانية تلعب دوراً أكبر من سائر الأجهزة التنفيذية.

 

 
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