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رقم الخبر: 256110 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 17:10 الاقسام: رياضة  
ملعب كربلاء الدولي يستعد لبطولة غرب آسيا

ملعب كربلاء الدولي يستعد لبطولة غرب آسيا

بدأت اعمال الصيانة في ملعب كربلاء الدولي، استعداداً لاستضافة بطولة غرب آسيا المقرر اقامتها في العراق خلال شهر آب المقبل.

وتأخرت اعمال صيانة الملعب، بسبب مباريات الزوراء في دوري ابطال آسيا، حيث كان من المقرر ان تبدأ عملية زرع العشب الصيفي مطلع شهر نيسان الماضي.
ومن المقرر ان تستمر عمليات الصيانة حتى منتصف شهر تموز المقبل، ليكون جاهزاً بعدها لاحتضان البطولة القارية على ارض بلاد الرافدين.

 
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مصدر الخبر: السومرية نيوز
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