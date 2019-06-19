وتأخرت اعمال صيانة الملعب، بسبب مباريات الزوراء في دوري ابطال آسيا، حيث كان من المقرر ان تبدأ عملية زرع العشب الصيفي مطلع شهر نيسان الماضي.

ومن المقرر ان تستمر عمليات الصيانة حتى منتصف شهر تموز المقبل، ليكون جاهزاً بعدها لاحتضان البطولة القارية على ارض بلاد الرافدين.