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|رقم الخبر: 256109
|تاريخ النشر: حزيران 19, 2019
|الوقت: 17:07
|الاقسام: رياضة
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بطاقات دخول مباراة كلاسيكو العراق.. "مجاناً"
أعلنت وزارة الشباب والرياضة في العراق، اليوم الاربعاء، أن تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية يوم الاحد المقبل ستكون متاحة مجاناً للجمهور.
يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم حدد يوم الاحد المقبل موعداً لاقامة المبارة بعد أن تم تأجيلها بسبب اقتحام عدد كبير من الجماهير أرضية الملعب مما هدد بوقوع كارثة.
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