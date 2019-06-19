بطاقات دخول مباراة كلاسيكو العراق.. "مجاناً" أعلنت وزارة الشباب والرياضة في العراق، اليوم الاربعاء، أن تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية يوم الاحد المقبل ستكون متاحة مجاناً للجمهور.