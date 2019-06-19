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رقم الخبر: 256109 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 17:07 الاقسام: رياضة  
بطاقات دخول مباراة كلاسيكو العراق.. "مجاناً"

بطاقات دخول مباراة كلاسيكو العراق.. "مجاناً"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في العراق، اليوم الاربعاء، أن تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية يوم الاحد المقبل ستكون متاحة مجاناً للجمهور.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم حدد يوم الاحد المقبل موعداً لاقامة المبارة بعد أن تم تأجيلها بسبب اقتحام عدد كبير من الجماهير أرضية الملعب مما هدد بوقوع كارثة.

 
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مصدر الخبر: دجلة
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