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رقم الخبر: 256108 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 17:07 الاقسام: رياضة  
لاعبو برشلونة يقولون نعم لعودة نيمار مجدداً

لاعبو برشلونة يقولون نعم لعودة نيمار مجدداً

رحب لاعبو برشلونة بعودة نيمار دا سيلفا بأذرع مفتوحة هذا الصيف ، على عكس ما يحدث مع المهاجم أنطوان جريزمان الذي لا يشعرون به ولا يريدونه في الموسم المقبل حسبما ذكرت صحيفة “سبورت”.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إن الاتصالات بين كبار اللاعبين في برشلونة مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز مع نجم باريس سان جيرمان لم تنقطع منذ قراره بالرحيل عن ملعب كامب نو في سوق الانتقالات الصيفية في عام 2017.
وأوضح نيمار مؤخراً رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف ، في الوقت الذي أبدى به النادي الفرنسي استعداده لبيعه ، حيث حذر ناصر الخليفي من أن السلوك غير المسؤول من النجوم لن يتم التسامح معه بعد الآن.
وغاب اللاعب البرازيلي عن أجزاء كبيرة من موسم 2018-2019 بسبب الاصابة والإيقاف ، حيث لعب فقط 17 مباراة في الدوري الفرنسي وسجل 15 هدفاً ، فيما غاب عن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تم الإقصاء ضد مانشستر يونايتد.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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