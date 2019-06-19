أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء عن إطلاق سراح ميشيل بلاتيني الرئيس السابق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، والذي جرى احتجازه أمس الثلاثاء بسبب قضايا متعلقة بالفساد.

واحتُجز نجم كرة القدم الفرنسي السابق لمدة 15 ساعة ، وقد جرى استجوابه حول قضية فساد مزعومة والتي تتعلق بمنح كأس العالم 2022 إلى دولة قطر عندما كان يتولى مسؤولية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وحاول مكتب المدعي العام تحديد ما إذا كان لاعب منتخب فرنسا ويوفنتوس السابق قد شارك بطريقة غير منتظمة في شراء الأصوات ، والتي منحت دولة قطر في نهاية المطاف حق استضافة كأس العالم 2022.

ووصل بلاتيني البالغ من العمر 64 عاماً إلى مقر لواء مكافحة الفساد في بلدة نانتير خارج باريس في حوالي الساعة 9:30 صباحاً ، وتم إطلاق سراحه بعد الساعة 00:30 من بعد منتصف الليل برفقة محاميه وليام بوردون.