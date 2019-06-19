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رقم الخبر: 256104 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 15:11 الاقسام: رياضة  
لأول مرة في التاريخ .. (7) سيدات يمثلن ايران برفع الاثقال في تايلند
للمشاركة في كأس العالم

لأول مرة في التاريخ .. (7) سيدات يمثلن ايران برفع الاثقال في تايلند

اعلن الاتحاد الايراني برفع الاثقال اسماء منتخبي الرجال والسيدات للمشاركة في كأس العالم باللعبة والذين سيمثلون ايران في هذا المحفل الرياضي الكبير.

وطبقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لرفع الاثقال تم اعلام القائمة النهائية من قبل الاتحاد الايراني للمنتخب وارسالها في الوقت المناسب.

وصرح السيد بهار بهرامي نائب رئيس الاتحاد الايراني بأنه: هذه هي المرة الاولى في تاريخ اللعبة التي تشارك فيها ايران برافعات اثقال وفي عدة اوزان، كما اشار نائب رئيس الاتحاد الى اننا نطمح ان نشارك قبل ذلك التاريخ (من 16 الى 27 ايلول) موعد منافسات كأس العالم، الى المشاركة في بطولة الالعاب الاسلامية والسعي للحصول على ميداليات في رفع الاثقال النسوية للمرة الاولى لتكون محفزاً قوياً للاعبات قبل خوض منافسات كأس العالم.

وكذلك السعي في المشاركة بالبطولات للفئات العمرية مثل الناشئة والشباب، حتى تكون القاعدة واسعة ولجميع الاعمار والاوزان.

ومن الجدير بالذكر ان القوائم النهائية للمنتخبات تقدم قبل تاريخ 16/8 القادم، وستقام البطولة في مدينة ياتايا التايلندية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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