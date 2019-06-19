خسر المنتخب الايراني مباراته الاولى في كأس العالم لكرة السلة الثلاثية للسيدات أمام نظيره الاسباني القوي جداً، وذلك بنتيجة (22 – 8)، ولكنه حقق الفوز في المباراة التي تلتها بفارق هدف واحد، حيث تغلب المنتخب الايراني على المنتخب المنغولي بنتيجة (19 – 18).

ويعتبر هذا الفوز لايران هو ثاني فوز في تاريخ اللعبة للسيدات بعد ان كان قد حقق فوزاً وحيداً في الدورة الماضية على منتخب آندورا.

هذا وسيلتقي الخميس المنتخب الايراني بنظيريه الروماني والتشيكي في مباراته الثالثة والرابعة.

ومثل المنتخب الايراني في هذه البطولة كل من (سعيدة علي – دلارام وكيلي – كيميا يزديان طهراني وشادي عبد الوند، ويشرف على تدريبهن السيدة (نيكا بيك ليك لي).