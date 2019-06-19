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رقم الخبر: 256099 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: رياضة  
كيربر تضرب موعدا مع شارابوفا في مايوركا
فيما أنس جابر تتقدم للدور الثاني ..

كيربر تضرب موعدا مع شارابوفا في مايوركا

أطاحت لاعبة التنس الألمانية آنجليكه كيربر الثلاثاء بالبلجيكية يساليني بونافنتور لتضرب موعدا مع الروسية ماريا شارابوفا في ثمن نهائي بطولة مايوركا المفتوحة للتنس.

وفازت كيربر بالمباراة بنتيجة 7-5 و4-6 و6-2 وستواجه في الدور القادم شارابوفا التي تغلبت على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا الثلاثاء بواقع 7-6، و10-8، و6-0 بعد 4 أشهر من الغياب عن الملاعب للإصابة في الكتف الأيمن، وقالت كيربر (لقد كان من الصعب التكيف على العشب، لقد واجهت مشاكل، ولكني تجاوزتها).

كما تأهَّلت التونسية أنس جابر، المصنفة (63) عالميا إلى الدور الثاني من بطولة مايوركا الإسبانية، التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 250 ألف دولار.

جاء تأهل أنس جابر، بعد الفوز يوم الثلاثاء، في الدور الأول على السلوفينية كاجا جوفان، المصنفة (129) عالميا بمجموعتين دون رد بواقع (7-5)، و(7-6)، بعد ساعة، و49 دقيقة من اللعب.

وستُواجه أنس جابر، في الدور الثاني الأمريكية صوفيا كنين المصنفة 30 عالميا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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