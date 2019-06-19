ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن 5 دول يمكنها أن تستضيف كأس العالم بدلا من قطر في حال اتخذ "الفيفا" قرارا بذلك على خلفية استجواب ميشال بلاتيني من قبل الشرطة الفرنسية الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة البريطانية الواسعة الانتشار فإن الدول المرشحة لاستضافة المونديال هي:

1 - إنجلترا:

لم تستضف إنجلترا كأس العالم منذ عام 1966، وفازت بالبطولة مرة واحدة.

ولدى إنجلترا الملاعب والبنى التحتية المثالية لاستضافة مثل هذا الحدث.

أهم ثلاثة ملاعب: إستاد ويمبلي، أولد ترافورد، إستاد توتنهام هوتسبر.

2. الولايات المتحدة الأمريكية

استضافت الولايات المتحدة كأس العالم 1994 وتأهلت إلى دور الـ 16 قبل أن تغادر البطولة على يد البرازيل التي توجت بها.

أهم ثلاثة ملاعب: ملعب مرسيدس بنز، إستاد ميتشيغان، إستاد بيفر

3. إسبانيا

استضافت إسبانيا آخر بطولة لكأس العالم عام 1982 ووصلت إلى الجولة الثانية. ومنذ ذلك الحين، استمرت إسبانيا في السيطرة على الساحة الدولية من عام 2008 (أمم أوروبا) 2010 كأس العالم في (جنوب إفريقيا) إلى عام 2012 (أمم أوروبا)، وفازت بثلاث بطولات متتالية.

أهم ثلاثة ملاعب: كامب نو، سانتياغو برنابيو ، واندا متروبوليتانو.

4. الأرجنتين

لم تستضف الأرجنتين كأس العالم منذ فوزها بها عام 1978، بقيادة ماريو كيمبس، لكنها فازت بها للمرة الثانية عام 1986 في المكسيك.

أهم ثلاثة ملاعب: أنطونيو الخامس ليبرتي، الرئيس خوان دومينغو بيرون، إستاد ماريو ألبرتو كيمبس.

5. هولندا

هولندا لم تستضف كأس العالم ولم تفز بها، لكن تفاخرت ببعض من أفضل اللاعبين في اللعبة بما في ذلك يوهان كرويف وماركو فان باستن.

أهم ثلاثة ملاعب: يوهان كرويف أرينا، دي كويب، فيليبس ستاديون.

وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي لوكالة "رويترز" في وقت سابق، أن الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني خضع لاستجواب من قبل الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء، حول منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

إلى ذلك، قال وليام بوردون محامي بلاتيني إن موكله بريء من كل الاتهامات الموجهة إليه وإنه يجري استجوابه (لأسباب فنية).

وكان موقع التحقيقات الفرنسي ميديا بارت هو أول من أورد خبر إلقاء القبض على النجم السابق للكرة الفرنسية واستجوابه.

هذا واطلق سراح ميشيل بلاتيني نجم المنتخب الفرنسي السابق بكرة القدم في الثمانينات من القرن الماضي بعد احتجازه لما يقارب 24 ساعة قيل انها عملية استجواب كشاهد ليس الا؟!..

ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، والمتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ 2016 في عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.