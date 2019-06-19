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رقم الخبر: 256097 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: رياضة  
من هي أول امرأة حكم في تونس تدير الجولة الختامية للدوري المحلي للرجال؟

من هي أول امرأة حكم في تونس تدير الجولة الختامية للدوري المحلي للرجال؟

أدارت الحكم التونسية، درصاف القنواطي، المباراة التي جمعت ناديي الترجي الرياضي والبنزرتي، في الجولة الختامية للدوري التونسي، والتي انتهت بفوز البنزرتي بنتيجة 2-1.

وأصبحت القنواطي أول حكم عربية وإفريقية تدير مباراة كرة قدم في دوريات الدرجة الأولى للرجال.

وأدارت القنواطي أول مباراة للرجال في مايو 2017، في مواجهة لحساب الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الثانية التونسي، والتي جمعت آنذاك بين الملعب التونسي وجمعية جربة.

وسجل القنواطي التحكيمي حافل بإدارة المباريات الهامة في كرة القدم للسيدات في القارة الإفريقية، فقد أدارت في العاصمة المغربية الرباط يوم 15 فبراير 2018 مباراة في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم للناشئات بين المغرب وجنوب إفريقيا.

ودخلت القنواطي عالم التحكيم عام 2011 بعد مسيرة رياضية كحارسة مرمى، ونالت عام 2015 شارة التحكيم الدولي من (الفيفا).

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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