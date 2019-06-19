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رقم الخبر: 256095 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 14:32 الاقسام: ثقافة وفن  
فیلم «امتحان» الوثائقي جاهز للعرض

فیلم «امتحان» الوثائقي جاهز للعرض

يستعد فيلم «امتحان» الوثائقي لعرضه الأول قريباً في مؤسسة وثائقي الثورة الإسلامية مستعرضاً فترة من حكم آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كرئيس الجمهورية الاسلامية في ايران.

أن مؤسسة وثائقي الثورة الإسلامية ستعرض قريباً الفيلم الوثائقي «امتحان» من إخراج سجاد رياحي .

ويستعرض الفيلم تفاصيل النقاشات بين الامام الخميني (ره) وقائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خلال مدة حكمه كرئيس للجمهورية، حول تعيين رئيس للوزراء آنذاك.

وبدأ إنتاج الفيلم الوثائقي «امتحان» منذ عام 2016، واستغرق انتاجه سنتين، يروي الفيلم الوثائقي ناصر طهماسب خلال 60 دقيقة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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