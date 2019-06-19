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رقم الخبر: 256094 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 14:35 الاقسام: ثقافة وفن  
ست جامعات إيرانية ضمن تصنيف QS لأفضل الجامعات

ست جامعات إيرانية ضمن تصنيف QS لأفضل الجامعات

قال رئيس مرکز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي (ISC) محمد جواد دهقاني ان ست جامعات ايرانية جاءت ضمن تصنيف QS لافضل الجامعات في العالم للعام ۲۰۱۸.

واوضح دهقاني انه وفق التصنيف العالمي للجامعات في عام ۲۰۱۹ ، وصلت حصة إيران من أفضل الجامعات في العالم الى ست جامعات بينما كانت 5 جامعات في العام ۲۰۱۸.

واضاف انه استشهادا لنتائج تصنيف الجامعات في العام لعام ۲۰۲۰، فان جامعات 'شريف' الصناعية جاءت في المركز 405 وجامعة 'أمير كبير' الصناعي في المركز  ۸۹ .

واكد حسب التصنيف الجديد لعام ۲۰۲۰ شهدت جامعات شريف الصناعية وامير كبير الصناعية وطهران  نموا في الرتبة مقارنة بالعام الماضي.

وتصنيف الجامعات العالمي QS هو أحد أدوات الحكم على الجامعات ومدى جودة الخدمات التعليمية بها، يتم تصنيف ما يعادل ۸۰۰ جامعة حول العالم كل عام، وذلك تبعًا لشركة كواكواريلي سيموندس، ومن أهم العوامل التي تدل على نجاح ذلك التصنيف وشهرته؛ تنافس الكثير والكثير من الجامعات في كافة دول العالم لكي تتصدر قائمة التصنيف كل عام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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