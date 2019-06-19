وسيفتتح الفيلم حفل افتتاح هذا المهرجان الأمريكي (HoustonAsianAmericanPacificIslanderFilm Festival) الذي يقام من العشرين حتى الثامن والعشرين من يونيو / حزيران الجاري في مدينة هيوستن بولاية مسيسيبي جنوب الولايات المتحدة.

«المواطن المحلي» يدور حول رجل عجوز الذي ذهب أطفاله إلى المدينة بغية العثور على المهنة والعمل، ويعمل العجوز بوحده في منجم الملح بالقرب من القرية وهو يستخرج وينتج الملح بالكاد ويبيعه بصعوبة.