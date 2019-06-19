|رقم الخبر: 256093
|تاريخ النشر: حزيران 19, 2019
|الوقت: 14:33
|الاقسام: ثقافة وفن
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«المواطن المحلي» يمثل إيران في مهرجان أمريكي
سيعرض الفيلم الوثائقي القصير بعنوان «المواطن المحلي» من إنتاج جمعية السينما الشباب الإيرانيين وإخراج كيومرث سرشار في مهرجان HAAPIFEST الدولي للأفلام القصيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وسيفتتح الفيلم حفل افتتاح هذا المهرجان الأمريكي (HoustonAsianAmericanPacificIslanderFilm Festival) الذي يقام من العشرين حتى الثامن والعشرين من يونيو / حزيران الجاري في مدينة هيوستن بولاية مسيسيبي جنوب الولايات المتحدة.
«المواطن المحلي» يدور حول رجل عجوز الذي ذهب أطفاله إلى المدينة بغية العثور على المهنة والعمل، ويعمل العجوز بوحده في منجم الملح بالقرب من القرية وهو يستخرج وينتج الملح بالكاد ويبيعه بصعوبة.
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