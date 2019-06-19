أعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان المخرجة الإيرانية آذر فرامرزي تم اختيارها حكماً للدورة الثانية من مهرجان سولابور السينمائي الدولي(pmpisff) في الهند.

وقد أخرجت الفنانة آذر فرامرزي، العديد من الأفلام القصيرة ابرزها هي «المجهول»، «التقدير»، «التحفة التذكارية» و«الطريق الثلجي» وتشارك إلى جانب السينمائيين العالميين في لجنة تحكيم مهرجان سولابور السينمائي الدولي الذي يقام في مدينة سولابور بولاية ماهاراشترا غرب الهند.

وسبق ان حضرت المخرجة فرامرزي كحكم في مهرجانات سينمائية دولية في الهند مثل مهرجان الهند السينمائي ومهرجان مومباي الدولي للأفلام ومهرجان داكا الدولي فضلاً عن كونها حكما في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد فازت الفنانة فرامرزي بالعديد من جوائز وحصلت أعمالها الفنية على جوائز أفضل فيلم، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرجة، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تصوير، أفضل تحرير، أفضل أنيميشن، أفضل طفل ممثل .

وتقام فعاليات مهرجان سولابور السينمائي الدولي الثاني (pmpisff) في الهند اعتبارا من الخامسة والعشرين حتى الثامنة والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري في مدينة سولابور الهندية.