اقترح المخرج الإيراني رضا ميركريمي أن يتم إنشاء أكاديمية السينما الآسيوية بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والسينمائية بين صناع الأفلام والسينمائيين في هذه القارة القديمة.

وتطرق المخرج ميركريمي إلى هذه التصريحات خلال حضوره في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، مما اشار إلى عدم وجود معرفة كافية بالمخرجين وصناع الأفلام من الدول الآسيوية، خاصة إيران والصين وأكد أننا لا نعرف سينما بعضنا البعض حتى يقدم ويروج لنا الأوروبيون في مهرجاناتهم وهذا أمر مرير.

وأضاف مير كريمي قائلاً: أنا كمخرج إيراني أتعرف على مخرج سينمائي صيني عندما يفوز بجائزة في المهرجانات الأوروبية وكذلك الصينيون يتعرفون على المخرجين الإيرانيين الذين يطرحون في مهرجانات أوروبية.

وأكد المخرج الإيراني على أن تكون هناك آلية مثل تعاون المهرجانات الآسيوية نتمكن من خلالها التعرف على بعضنا البعض، لذلك، أعددت مقترحا وخطة تشكيل أكاديمية السينما الآسيوية ليسجل صناع أفلام آسيويون فيها ليتعارفوا وليصبحوا أكثر دراية ببعضهم البعض.

وأشار مير كريمي إلى المزايا والجوانب المختلفة للتعاون والإنتاج المشترك بين السينما الإيرانية والصينية نظراً إلى قدرات البلدين من حيث الموارد البشرية الخبيرة والجامعات ومدارس السينما والمدن السينمائية واستوديوهات السينما، وحشد كبير من عشاق السينما، ومواقع التصوير والمناخ والتنوع المناخي التي تتلاءم للكاميرات والتعاون المشترك في مجال الإنتاج السينمائي.

وتجري فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي من الخامس عشر حتى الرابع والعشرين من يونيو /حزيران الجاري بعرض أفلام من أكثر من عشرة مخرجين إيرانيين في أقسام مختلفة من المهرجان.