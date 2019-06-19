وقال اکبر بهنا‌م‌ جو، يوم الثلاثاء في كلمته خلال مراسم بدء أعمال مؤتمر البلدان الاعضاء في منظمة ايكو ، ان بعض المستثمرين الاعضاء في المؤتمر ابدوا استعدادهم للاستثمار في مشروع (قرية الصحة والعلاج بالماء).

واضاف: إن محافظة اردبيل تحظى بامكانيات سياحية عديدة منها محاذاتها لجمهورية اذربيجان والامكانات العلاجية والمستشفيات الجيدة وتوفر عيون المياه المعدنية بميزات علاجية.

وتابع: إنه في قطاع العلاج بالماء اتخذت خطوات جيدة على صعيد المحافظة ومنها ايفاد مختصين الى تركيا للدخول في دورات تعليمية بهذا الشأن في ايلول/ سبتمبر المقبل.

ولفت الى بذل الجهود الرامية لزيادة مدة حضور السياح في المحافظة من يومين الى 5 ايام.