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رقم الخبر: 256087 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 14:30 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
بناء أكبر مصنع لانتاج العقاقير العشبية في شمال غربي ايران

بناء أكبر مصنع لانتاج العقاقير العشبية في شمال غربي ايران

أعلن محافظ اردبيل/ شمال غربي ايران/ اكبر بهنام جو عن بدء تنفيذ مشروع بناء أكبر مصنع لانتاج العقاقير العشبية في البلاد.

وقال اکبر بهنا‌م‌ جو، يوم الثلاثاء في كلمته خلال مراسم بدء أعمال مؤتمر البلدان الاعضاء في منظمة ايكو ، ان بعض المستثمرين الاعضاء في المؤتمر ابدوا استعدادهم للاستثمار في مشروع (قرية الصحة والعلاج بالماء).

واضاف: إن محافظة اردبيل تحظى بامكانيات سياحية عديدة منها محاذاتها لجمهورية اذربيجان والامكانات العلاجية والمستشفيات الجيدة وتوفر عيون المياه المعدنية بميزات علاجية.

وتابع: إنه في قطاع العلاج بالماء اتخذت خطوات جيدة على صعيد المحافظة ومنها ايفاد مختصين الى تركيا للدخول في دورات تعليمية بهذا الشأن في ايلول/ سبتمبر المقبل.

ولفت الى بذل الجهود الرامية لزيادة مدة حضور السياح في المحافظة من يومين الى 5 ايام.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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