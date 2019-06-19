وتشمل هذه الأدوية هيدروكلوريد سيرترالين لعلاج الاكتئاب ، وهيدروكلوريد دابوكستين لعلاج العقم عند الرجال ، وتيكلورين لعلاج التصاق الصفائح الدموية في الدم ، والفوسيتان لعلاج التهابات الجلد ، والميزوتروسيل لإفراز نخاع العظام ومنتج ricclosers لعلاج أمراض الجلد ، وWinorlibine لعلاج سرطان الثدي وسرطان الرئة المتقدم، واثنين من الأدوية لعلاج أمراض الخلايا العصبية الحركية ، وتم تصنيع هذه الادوية وفق تقنية عالية وأعلى المواصفات القياسية في العالم.وأنتجت هذه الأدوية بمشاركة القطاع الخاص 51 ٪ و مشاركة مؤسسة البركة 49 ٪ .