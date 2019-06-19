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رقم الخبر: 256085 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 14:30 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إزاحة الستار عن 9 أدوية عالية التقنية في محافظة البرز الايرانية

إزاحة الستار عن 9 أدوية عالية التقنية في محافظة البرز الايرانية

ازيح الستار عن 9 أدوية عالية التقنية في محافظة البرز الايرانية على هامش تدشين حي البركة الصناعي للادوية في كرج مركز المحافظة.

وتشمل هذه الأدوية هيدروكلوريد سيرترالين لعلاج الاكتئاب ، وهيدروكلوريد دابوكستين لعلاج العقم عند الرجال ، وتيكلورين لعلاج التصاق الصفائح الدموية في الدم ، والفوسيتان لعلاج التهابات الجلد ، والميزوتروسيل لإفراز نخاع العظام ومنتج ricclosers لعلاج أمراض الجلد ، وWinorlibine لعلاج سرطان الثدي وسرطان الرئة المتقدم، واثنين من الأدوية لعلاج أمراض الخلايا العصبية الحركية ، وتم تصنيع هذه الادوية وفق تقنية عالية وأعلى المواصفات القياسية في العالم.وأنتجت هذه الأدوية بمشاركة القطاع الخاص 51 ٪ و مشاركة مؤسسة البركة  49 ٪ .

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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