تعود هذه المحطة لنزول القوافل الى العهد الصفوي، حيث تم تشييدها في غضون سنوات 1078 و1109 وفي زمن الملك سليمان الصفوي.

هذا المَعلم الاثري الذي كان يقع على طريق الحرير التاريخي الرئيس، بُني وفقاً للطراز المعماري الايراني- الاسلامي.

المحطة هذه تم بناؤها من الطابوق والحجر والخشب،و كانت تستخدم بادئ ذي بدء مكاناً تأخذ فيها القوافل والمراكب قسطاً من الراحة، بيد انها تحولت فيما بعد وفي بدايات حكم القاجاريين الى قلعة وثكنة عسكرية، ومن ثم تغيّرت في أواخر العصر القاجاري الى مدرسة كانت تُدعى «مدرسة فلاحت».

تبلغ المساحة الاجمالية لمحطة الشاه عباسي لنزول القوافل ثلاثة آلاف متر مربع، فيما تصل مساحة الساحة الداخلية لها الى 900 متر مربع، حيث تحيط بها 21 حجرة وغرفة ذات ايوان لاستراحة القوافل والمسافرين وخمسة مواضع للحفاظ على السلع.

تم بناء محطة الشاه عباسي لنزول القوافل على النمط المعماري المسمّى بالإيوانات الاربعة. أما المدخل الاصلي لهذه المحطة، فيقع في الايوان الشمالي.

تم تسجيل محطة الشاه عباسي لنزول القوافل في عام 1977 في قائمة التراث الوطني الايراني.