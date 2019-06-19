وقال مخبر، في تصريح أدلى به خلال مراسم تدشين مشروع حي بركة الصيدلاني الذي يعد الاكبر في المنطقة، إن البلاد تواجه حرباً اقتصادية والناشطون الاقتصاديون يمثلون قادة هذه الحرب وستزول التحديات الاقتصادية في حال تنفيذ خطط تقوم على اسس علمية قويمة.

واضاف: إن الحي الصيدلاني الذي تم تدشينه شيد فيما كان الحظر في الذروة وسيتم اجتياز هذه المرحلة بفضل التكاتف بين القطاعين العام والخاص.

وتابع: إن كلفة الحي الصيدلاني الذي تم تدشينه اليوم بلغت 4 تريليون ريال فيما يعد منح الاراضي للقطاع الخاص والشركات الخارجية الاولوية حاليا.

ونوه الى إن الادوية الجديدة التي سيتم انتاجها في الحي الصيدلاني الجديد ستوفر 500 مليون دولار للبلاد.