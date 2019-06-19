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للمزید
رقم الخبر: 256082
تاريخ النشر: حزيران 19, 2019
الوقت: 14:22
الاقسام: منوعات
«فزع» في مرتفعات «ترامب»!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
ترامب
فزع
مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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