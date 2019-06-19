يعقد الملتقى الدولي الثالث للأمراض الرئوية، يومي 27 و28 حزيران/ يونيو بمشاركة 12 ضيفا أجنبيا من ثماني دول في تبريز (شمال غربي).

وقال السكرتير التنفيذي للمؤتمر الدولي الثالث للأمراض الرئوية في تصريح للصحفيين امس الأربعاء: بالنظر إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات الماضية في البلاد فيما يتعلق بأمراض الأوعية الدموية الرئوية، لذا فإن إيران واحدة من الدول النشطة في هذا المجال، والعديد من الأطباء البارزين في هذا المجال على استعداد لحضور هذا المؤتمر.

واشار الدكتور فريد رشيدي، إلى أن معظم المتحدثين في المؤتمر هم مؤلفو أحدث الأساليب التشخيصية والعلاجية لأمراض الأوعية الدموية الرئوية، وقال: سنستضيف متخصصين من دول مثل أمريكا وفرنسا وجمهورية التشيك والنمسا وبلجيكا وإيطاليا وتركيا واليابان.

كما أعلن عن تقديم 20 مقالا إلى أمانة المؤتمر، قائلا إن 10 من هذه المقالات تم قبولها وتقديمها كملصق في اليوم الأول للمؤتمر.