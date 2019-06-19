  • الأربعاء ١٥ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يونيو 19, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256078 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 14:20 الاقسام: منوعات  
خدعة ساحر هندي تنتهي بمأساة

خدعة ساحر هندي تنتهي بمأساة

اصطف متفرجون على شاطئ نهر هوغلي في ولاية البنغال الغربية في الهند، الأحد الماضي، لمشاهدة الساحر تشانتشال لاهيري الذي حاول تنفيذ خدعة نظيره الأميركي المشهور هاري هوديني، عندما قفز إلى النهر، وهو موثوق بالسلاسل.

وظل الجمهور الذي تجمع أيضا على متن قاربين في النهر وعلى جسر هواره في مدينة كلكتا، ينتظر لاهيري، وهو يسبح إلى بر الأمان؛ لكنه لم يظهر على سطح الماء، فأبلغوا الشرطة التي بدأت في البحث عنه.

وبعدما لف جسده بسلاسل حديدية وأغلقها بستة أقفال، أُنزل لاهيري، الذي يعرف أيضا باسم مانداريك، من فوق ظهر قارب إلى نهر هوغلي.

وطيلة اليوم ظل فريقان من الشرطة الهندية والغواصين يقومان بمسح للمنطقة دون أن يعثرا على الساحر.

وقال أحد ضباط الشرطة إنه لا يمكن إعلان وفاة لاهيري قبل العثور على جثته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها لاهيري المغامرة تحت الماء، فقبل أكثر من 20 عاما، أُنزل إلى النهر نفسه وهو داخل صندوق زجاجي، لكنه تمكن من الظهور على سطح الماء

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0626 sec