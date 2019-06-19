عادة ما لا يتم عرض الفئران الصغيرة على قائمة طعام العناكب الصيادة، لكن رجلا أستراليا من ولاية تاسمانيا التقط لحظة نادرة حاول فيها عنكبوت التهام «فأر قزم» في نزل بمتنزه ماونت فيلد الوطني، على بعد 64 كم شمال غرب هوبارت.

ونشرت جوستين لاتون الصورة التي التقطها زوجها على مجموعة على «فيسبوك» مخصصة لعناكب وحشرات تسمانيا، وحققت اللقطة انتشارا واسعا.

وقال مدير مجموعة متحف علم العنكبوتيات في أستراليا غراهام ميلدج، إنه حدث «غير عاد».

وأضاف لصحيفة «غارديان» البريطانية: «سيكون الأمر نادرا إلى حد ما. إنها المرة الأولى التي رأيت فيها الفأر القزم فريسة»، مضيفا أنه من الشائع أكثر أن نرى عنكبوتا صيادا يأكل الحشرات الصغيرة أو الضفادع أو الأبراص.

ويعد الفأر الفريسة أو ما يعرف بـ«قزم بوسوم»، الحيوان الثديي الأسترالي الوحيد الذي يعيش في البيئات الجبلية، وهو من الكائنات المهددة بالانقراض، إذ لم يتبق منه سوى أقل من ألفين فرد.