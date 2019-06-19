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رقم الخبر: 256074 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 14:20 الاقسام: منوعات  
حذاء قدم الماعز يثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

حذاء قدم الماعز يثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

ثارت موضة حذاء جديدة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو قدم رجل الماعز.

والحذاء من الجلد الطبيعي والفرو، مختلف الألوان بين الأسود والبني وله كعب من مادة صلبة، يبدو مثل قدم ماعز.

ونشر الموقع الإلكتروني «هن»، ، أسعار حذاء فرو الماعز، من بينها حذاء الفرو البني، وسعره 125 دولارا، أي ما يعادل 2095 جنيه مصري.

وأورد الموقع الإلكتروني صورة أخرى لبوت لونه أسود مصنوع من الجلد،   بسعر 400 دولار، ما يعادل 6704 جنيه مصري، وبوت مصنوع من فرو  الجلد البني بسعر 524 دولارا، بما يعادل 8782 جنيه مصري.

 ونشر الموقع صورة أخرى لحذاء مصنوع من الفرو الأسود والأبيض، بسعر 395 دولارا، أي ما يعادل 6620 جنيه مصري.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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