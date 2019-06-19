دخل عدد من المواطنين حول العالم موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأكبر المعمرين على الأرض، وذلك بعد تقدمهم في العمر حتى أصبحوا الأكبر سنا وحدهم دون غيرهم من سكان هذا الكوكب.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، أكبر 10 معمرين أحياء على وجه الأرض حتى الوقت الحالي:

الزوجان ماساو ماتسوموتو (108 أعوم) ومياكو (100 عام):

دخلا الزوجان اليابانيان موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر زوجين على مستوى العالم عن عمر ناهز 108 أعوام للزوج ماساو ماتسوموتو و100 عام للزوجة مياكو، ويعيش الزوجان في مقاطعة كاجاوا في اليابان وتبلغ حياتهم الزوجية 80 عاما.

الإنجليزية بيتى نيوشام 102 عام: احتفلت الإنجليزية بيتي نيوشام بعيد ميلادها الـ102 في أكتوبر السابق، وما زالت في انتظار عيد ميلادها الـ103 في أكتوبر المقبل وتسلي وقتها بقضاء الرقص 4 مرات في الأسبوع والسفر حول العالم.

هيلدا كلولو 111 عاما: بلغت البريطانية هيلدا كلولو التي تعيش في دار رعاية المسنين في بلدة ريديتش بمنطقة ورشستر شاير في إنجلترا عامها الـ111 في مارس الماضي وتعتبر ثاني أكبر معمرة بريطانية وعاصرت خمس ملكيات و21 رئيس وزراء بريطاني.

إيما مورانو 115 عاما: احتفلت السيدة ايما بعيد ميلادها الـ115 وسط أبنائها وأحفادها وذكرت في حوار صحفي أجرته أن السبب في طول عمرها هو شرب 3 بيضات نيئة يوميا، وأنها تتمتع بصحة جيدة إلى الآن بسبب تلك العادة.

اليابانية كاني تاناكا 116 عاما: كانت كاني تحلم منذ شبابها أن تعيش حتى تبلغ المائة عام وتحقق هذا الحلم، والآن هي لم تحقق هذا الحلم فقط بل احتفلت في شهر أبريل الماضي بعامها الـ116، واحتفلت السيدة كاني التي تقيم في دار الرعاية الصحية بمدينة فوكوكا فى شمال اليابان مع عائلتها والطاقم الطبي المعالج لها.

البوليفية جوليا كولك 118 عاما: لا تزال جوليا إلى وقتنا هذا مغرمة بالغناء وتعزف في بيتها كل يوم على الأدوات الموسيقية التي تمتلكها، وتعيش كولك في مدينة ساكابا الريفية ببلدة بوليفيا، وعاصرت جوليا عدد سكان بوليفيا وهو يتزايد من 3 آلاف مواطن إلى 175 ألفا، بالإضافة إلى 3 ثورات قامت في بلدها.

جيني كلامينت 122 عاما: هي المعمرة الوحيدة التي تتناول السجائر بكميات كبيرة حيث أكدت أنها تفضل تناول الشوكولاتة والسجائر بالإضافة إلى السجائر أكثر من أي شيء آخر ورغم ضرر الشوكولاتة والسجائر إلا أنها تبلغ من العمر 122 عاما.

كوكو إيستامبولوفا 129 عاما: هي أكبر معمرة على الأرض، المواطنة التي أرجعت سبب حياتها الطويلة إلى اختبار الله لها وتعتبر أن طول عمرها نقمة وليس نعمة، كانت من ضمن المناضلين الذين تم نفيهم من الشيشان إلى سيبيريا بتهمة التعامل مع النازيين وأتمت عامها الـ129 في أكتوبر الماضي وفي انتظار عامها الـ130 العام الجاري.

الإيطالية ماريا روبوتشي 116 عاما: توفيت اليوم المعمرة الإيطالية ماريا روبوتشي البالغة من العمر 116 في منزلها بجنوب شرق إيطاليا، وكانت قد أرجعت سبب عمرها الطويل إلى الإيمان بالله واتباع نظام غذائي صحي، وهي عاصرت الحربين العالميتين والعديد من الأحداث العالمية خلال فترة حياتها.