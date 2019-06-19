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رقم الخبر: 256072 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 14:07 الاقسام: محليات  
روحاني: تخفيض تعهداتنا النووية هو "الحد الأدنى" من الإجراءات

روحاني: تخفيض تعهداتنا النووية هو "الحد الأدنى" من الإجراءات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان الاجراءات الأخيرة كانت الحد الأدنى لرد ايران على انتهاك الاتفاق النووي.
واعتبر الرئيس حسن روحاني  اليوم في كلمة خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، تطورات الاسبوع الماضي في الجمهورية الاسلامية الايرانية والمنطقة مهمة جداً، مشيرا الى زيارة رئيس وزراء اليابان الى طهران وانعقاد اجتماعين اقليميين، قائلاً، في الاسبوع الماضي كان لنا مباحثات مفيدة وقيمة مع رئيس وزراء اليابان حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية كما عُقد اجتماع شنغهاي في قرغيزيا واجتماع "سيكا" في طاجيكستان.
وأضاف الرئيس حسن روحاني" في هذين الاجتماعين واللقاءات السبعة التي جرت على هامشهما تم توضيح سياسة ايران المنطقية بشكل جيد".
ونوه روحاني إلى ان أمريكا تسعى لعزلة ايران ونشر "الايرانوفوبيا" كما تحاول عدم تحمل أي نفقة نتيجة انتهاكها للمعاهدات، قائلاً، بالرغم من تلك المحاولات تدفع امريكا اليوم نفقات كبيرة نتيجة تلك الانتهاكات.
وأوضح الرئيس الإيراني ان اجراءات ايران تنسجم مع القرارات الدولية حيث كانت الاجراءات الاخيرة حول تقليص تعهداتها بموجب الاتفاق النووي والبندين 26 و36.
وبيّن الرئيس روحاني ان روح الاتفاق النووي كانت مصانة بالكامل من قبل ايران لكن اساس الاتفاق النووي وروحه تعرضا للضرر من قبل الجانب الاخر.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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