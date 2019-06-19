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رقم الخبر: 256069 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 14:09 الاقسام: محليات  
أوزبكستان تتطلع الة تنمية التعاون الأمني مع ايران

أوزبكستان تتطلع الة تنمية التعاون الأمني مع ايران

دعا مستشار الامن القومي للرئيس الاوزبكستاني خلال اللقاء مع ممثل قائد الثورة امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الى تنمية التعاون الامني بين البلدين.
وعلى هامش اليوم الثاني للاجتماع الدولي العاشر لكبار مسؤولي الامن في العالم في اوفا الروسية، تبادل "فيكتور محمود اوف "و "علي شمخاني" اليوم الاربعاء،  وجهات النظر حول الاتفاقيات السابقة بين المؤسسات الامنية للبلدين وكيفية المساهمة في المواضيع الثنائية والاقليمية.
كما ناقش الجانبان كيفية مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين بشان احلال الامن والاستقرار في افغانستان وكذلك كيفية الاسراع في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بين رئيسي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في الابعاد السياسية والاقتصادية والامنية .
وحضر اللقاء كل من سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في روسيا الاتحادية "مهدي سنائي" ومساعد مجلس الامن القومي الايراني في الشؤون الخارجية " امير سعيد جليل ايرواني" والمتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي "كيوان خسروي"  .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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