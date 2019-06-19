تم التوقيع على اتفاقية التعاون الثلاثي بين منطقتي انزلي وجابهار الاقتصادية الحرة وبين منطقة لوتوس استراخان الاقتصادية الروسية بحضور وزير الطاقة رضا اردكانيان ونظيره الروسي الكساندر نواك في اصفهان.

ولقد تم ابرام الاتفاقية المذكورة في ختام القمة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا الاتحادية في مدينة اصفهان بهدف تنمية التبادل الاقتصادي والتجاري والصناعي وترانزيت السلع وتطوير المؤاني على اساس الفرص المتاحة في هذه المناطق كقواعد للدخول والخروج من ممر الشمال الجنوب (نوستراك).

ومن اهم بنود الاتفاقية الثلاثية هي انشاء مجلس تجاري مشترك في المستقبل القريب بهدف تنمية وتعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم النقل بالحاويات من الممر الدولي للنقل الشمال - الجنوب وعقد اجتماعات عمل مشتركة للاستفادة الاقصوي من فوائد الممر الشمال والجنوب والتعاون في مجال تقديم التسهيلات للنشطاء الاقتصاديين والتجاريين بين الاطراف الثلاثة واقامة معارض دولية بمشاركة الشركات التابعة لها وعقد الندوات واللجان الاقتصادية والتجارية وتدريب وتبادل المعلومات بين التجار للاطراف الثلاثة.

وبدأ الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، والملتقى التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز، أعماله الأحد الماضي في مدينتي طهران وأصفهان، واستمر علی مدی ثلاثة أيام بحضور مسؤولين وناشطين من القطاعين العام والخاص فی کلا البلدین.

وحضر الحفل الختامي للاجتماع امس الثلاثاء وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ونظيره الروسي الكساندر نوفاك.