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رقم الخبر: 256066 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 12:55 الاقسام: سياسة  
وزير الدفاع: التهم الموجهة ضد إيران غير موثقة

وزير الدفاع: التهم الموجهة ضد إيران غير موثقة

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، إن التهم الموجهة ضد القوات المسلحة الإيرانية والفيلم الذي نشر بخصوص حادث السفن في الخليج الفارسي غير موثق.

وفي تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء اضاف العميد أمير حاتمي، بشأن الفيلم الذي بث عن الهجوم على ناقلات النفط في بحر عمان، واتهام القوات المسلحة الإيرانية : نحن نرفض هذه التهمة بشكل حاسم.

وأوضح أن القوات المسلحة ومؤسسة الموانئ، كانتا من أوائل القوات التي هبت لاغاثة الناقلات بعد وقوع الحادث وأنقذت 23 بحارا من الناقلة الأولى.

وأوصح وزير الدفاع، أنه عندما وصلت قواتنا للإغاثة الى الناقلة الثانية، أعلن الطاقم أن أسطولا آخرا قد أنقذهم، مما يعني أن الأمريكيين وصلوا في وقت مبكر منا إلى المنطقة التي يزعمون أن الفيلم قد تم تسجيله هناك.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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