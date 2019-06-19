ودرب إيفانكوفيتش، هانوفر الألماني ودينامو زغرب الكرواتي ومنتخب إيران خلال مسيرته، كما عمل في السعودية حين قاد الاتفاق في موسم 2011-2012، وكانت محطته الأخيرة مع بيرسبوليس الإيراني منذ 2015 وحتى 2019.

وأنهى أهلي جدة الموسم المنصرم في المركز الرابع بالدوري السعودي للمحترفين، وسيواجه غريمه الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.