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رقم الخبر: 256065 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 12:59 الاقسام: رياضة  
الكرواتي إيفانكوفيتش مدربًا لأهلي جدة
بعد اربع سنوات قضاها مع برسبوليس الايراني..

الكرواتي إيفانكوفيتش مدربًا لأهلي جدة

أعلن أهلي جدة السعودي الثلاثاء، تعيين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدربا جديدا للفريق لمدة موسمين.

ودرب إيفانكوفيتش، هانوفر الألماني ودينامو زغرب الكرواتي ومنتخب إيران خلال مسيرته، كما عمل في السعودية حين قاد الاتفاق في موسم 2011-2012، وكانت محطته الأخيرة مع بيرسبوليس الإيراني منذ 2015 وحتى 2019.

وأنهى أهلي جدة الموسم المنصرم في المركز الرابع بالدوري السعودي للمحترفين، وسيواجه غريمه الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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