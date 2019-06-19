أعلن ممثل قائد الثورة الإسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن نزاع عسكري لن يحدث بين إيران وامريكا، وأن واشنطن شنت حربا اقتصادية تهدف إلى ضرب الشعب الإيراني.

و على هامش الاجتماع الدولي العاشر لمسؤولي الأمن في العالم في أوفا بروسيا، أعلن الأدميرال شمخاني رداً على أسئلة مراسلي إرنا ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون: لن تكون هناك حرب، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الاعلام ضد إيران، لأنه لا يوجد سبب لشن حرب، في حين ان اتهام دول أخرى أصبح ممارسة شائعة لمسؤولي الولايات المتحدة، وهم يحاولون بهذه الوسيلة الضغط على الدول الاخرى.

واضاف شمخاني: نشهد اليوم حربا اقتصادية من جانب امريكا، تشنها سلطات واشنطن ضد الشعب الإيراني، هم يعتقدون أنهم سيركعون الشعب الإيراني بمثل هذه الأعمال، لكننا رأينا أن الشعب الإيراني وقف أمامهم.

و تابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قائلا، بإن الشعب الإيراني، سيحول وبعون الله، الحظر الأمريكي الى فرصة.