قال رئيس لجنة نزع الاسلحة وعدم انتشار الأسلحة في البرلمان الألماني، إن الإجراءات الإيجابية الإيرانية بامتثالها الكامل لجميع التزاماتها في الاتفاق النووي، واضحة وشفافة.

وصرح "ماتياس هون"، في اجتماع مع حشمت الله فلاحت بيشة"، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، بأن، تطوير وتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية، يحظى بأهمية كبيرة لألمانيا.

ونوه الى أن الاتفاق النووي باعتباره أهم آلية لعدم الانتشار النووي في العالم، له أهمية كبيرة، ومن مسؤولية جميع الأطراف بالحفاظ عليه.

وصرح رئيس لجنة نزع الاسلحة وعدم انتشارها في البرلمان الألماني: إن الإجراءات الإيجابية لإيران بالعمل بجميع التزاماتها، في الاتفاق النووي، واضحة وشفافة، ونأمل أن تثمر جهود أوروبا بالحفاظ على الاتفاق.

وحث هون، إيران على التحلي بضبط النفس، وقال، أن الآلية الأوروبية تستغرق وقتا، لكنها ستحقق النتائج المناسبة.

ندعو الأطراف الأوروبية الى اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاتفاق النووي

من جانبه أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إلى تاريخ العلاقات الودية بين البلدين، وقال أن تطوير العلاقات بين إيران وألمانيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، يخدم مصلحة الشعبين في البلدين.

وأضاف حشمت الله فلاحت بيشه، أن ألمانيا لها دور بارز في الاتحاد الأوروبي، و لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ترحب وتدعم تطوير العلاقات الودية القائمة على الاحترام المتبادل مع ألمانيا.

وأنتقد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، عجز الأطراف الأوروبية في تنفيذ الاتفاق النووي ، و قال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وفت بجميع التزاماتها بموجب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية البالغ عددها 15 تقريرا، لكن الأوروبيين لم يتخذوا أي اجراء فعلي، بعد نكث أمريكا ترامب لتعهداتها.

وأشار فلاحت بيشة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدافع عن المصالح الوطنية وإنجازات الثورة الإسلامية بكامل قوتها واستعدادها.