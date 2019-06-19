  • الأربعاء ١٥ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يونيو 19, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256057 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 11:37 الاقسام: دوليات  
هذه هي التكلفة المالية لمحاولة اغتيال مادورو

هذه هي التكلفة المالية لمحاولة اغتيال مادورو

كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن محاولة اغتياله، التي جرت في الـ4 من أغسطس العام الماضي، بلغت كلفتها 20 مليون دولار.
وقال مادورو في حديث مع الجيش بث على "تويتر":" مشروع اغتيالي الذي جرى في الرابع من أغسطس، كلف عدة ملايين من الدولارات، يقولون حوالي 20 مليون دولار"​​​.
وشكر مادورو ضباط الاستخبارات وإنفاذ القانون على الشجاعة والبسالة التي أبدوها في الدفاع عن الرئيس.
وكان الرئيس الفنزويلي قد تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات مسيرة في الـ4 من أغسطس من العام الماضي، واتهم مادورو المعارضة والرئيس السابق لكولومبيا، خوان مانويل سانتوس، بتنظيم محاولة الاغتيال، موضحا أنه كان على علم بإعداد مؤامرة ضده بدعم من الولايات المتحدة.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/4901 sec