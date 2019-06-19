دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب للتخلي عن سياسته القاسية في مجال الهجرة، والعمل بالتعاون مع الديمقراطيين على إدخال "إصلاح فعال" بهذا الخصوص.

وقالت بيلوسي في بيان نشر على موقعها الرسمي: "يجب على الرئيس التخلي عن السياسة القاسية وغير الفعالة والتمييزية والعمل بالتعاون مع الديمقراطيين من أجل دعم الإصلاح المعقول والفعال في مجال الهجرة والذي يحترم قيمنا ويحافظ على وحدة الأسرة وأمنها".

وعبرت عن اعتقادها بأن ترامب يجب أن يوقف تخريب "الجهود البناءة وحسن النية لحزبي الكونغرس، الهادفة إلى إزالة الأسباب الأصلية للوضع، عن طريق تجميد تمويل الجهود الإنسانية في أمريكا الوسطى".

وأضافت: "إن التهديد الجديد للرئيس ببدء الإجلاء الجماعي (للمهاجرين) يعد هو أحد أفعال الخبث المطلق والتعصب ويهدف إلى إثارة الخوف فى مجتمعاتنا لا غير".

وأعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن السلطات الأمريكية ستبدأ في الأسبوع القادم عملية إجلاء الملايين من المهاجرين المتواجدين في الأراضي الأمريكية بشكل غير شرعي.

وكتب ترامب على تويتر: "في الأسبوع المقبل ستبدأ وكالة الهجرة والجمارك عملية إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.. سيجري إجلاؤهم بنفس السرعة التي يدخلون بها".

وتدل التقييمات الأخيرة على أن هناك حوالي 12 مليون من المهاجرين، ومعظمهم من المكسيك وأمريكا الوسطى، متواجدون اليوم في أراضي الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.