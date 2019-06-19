  • الأربعاء ١٥ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يونيو 19, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256055 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 11:11 الاقسام: اقتصاد  
بريطانيا تعوض بنك «ملت» الإيراني

بريطانيا تعوض بنك «ملت» الإيراني

توصلت الحكومة البريطانية إلى تسوية في اللحظات الأخيرة خارج المحكمة مع بنك ملت الإيراني الذي كان يطالب بتعويض قدره 1.25 مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار) لإنهاء خلاف نجم عن «عقوبات» ومزاعم ربطت البنك بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال بنك ملت، الذي تملك الحكومة 20 بالمئة فيه والباقي ملكية خاصة، يوم الثلاثاء إن النزاع القضائي جرت تسويته مقابل مبلغ لم يكشف عنه في أول أيام الدعوى التي تنظرها المحكمة العليا في لندن لتقييم الأضرار.

يأتي ذلك بعد ستة أعوام من حكم المحكمة العليا في بريطانيا الذي خلص إلى أن "العقوبات" التي فُرضت على البنك في 2009 غير شرعية وأن الحكومة «لم تكن منطقية» والعقوبات غير متناسبة وأعادت القضية إلى محكمة لندن.

وأصدرت وزارة الخزانة البريطانية بيانا مقتضبا قالت فيه «تمت تسوية مطالبات بنك ملت بموجب شروط لا يطلع عليها إلا الطرفان».

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0626 sec