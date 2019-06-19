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رقم الخبر: 256053 تاريخ النشر: حزيران 19, 2019 الوقت: 11:20 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأربعاء

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأربعاء

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:

ايران

📌 شمخاني: انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وعدم تحرك اوروبا يحولان دون تسوية التحديات

📌 الرئيس روحاني: النمو السلبي الاقتصادي سيتحول الى ايجابي حتى نهاية العام

جمهوري اسلامي

📌 ابرام ثمان مذكرات للتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا

📌 انصارالله تنتقد منظمة الغذاء العالمية لارسالها اغذية فاسدة لليمنيين

📌 اضراب عام لاهالي الجولان احتجاجاً على سياسات الكيان الصهيوني

📌 عمدة لندن: ترامب قدوة العنصريين واليمين المتطرف في العالم

كيهان

📌 كوريا الشمالية: لن نضع أسلحتنا النووية جانباً على الاطلاق

📌 اليابان تخالف قرار امريكا بارسال 100 الف عسكري جديد الى غرب آسيا

📌 تفاقم النزاع البريطاني والامريكي حول تدخلات ترامب

آرمان

📌 مديرعام مكافحة التجسس بوزارة الامن: قوى الامن تسدد اول ضربة عالمية لشبكة تجسس امريكية

📌 ضغوط متواصلة على وزير النفط: وزنغنة يؤكد انه لن يتراجع

آفتاب يزد

📌 روسيا تعرب عن قلقها من زيادة التواجد العسكري الامريكي في المنطقة

شرق

📌 الرئيس روحاني: هدف العدو بث اليأس في نفوس الشعب الايراني بالمستقبل

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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