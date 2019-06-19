|رقم الخبر: 256053
|تاريخ النشر: حزيران 19, 2019
|الوقت: 11:20
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأربعاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:
ايران
📌 شمخاني: انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وعدم تحرك اوروبا يحولان دون تسوية التحديات
📌 الرئيس روحاني: النمو السلبي الاقتصادي سيتحول الى ايجابي حتى نهاية العام
جمهوري اسلامي
📌 ابرام ثمان مذكرات للتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا
📌 انصارالله تنتقد منظمة الغذاء العالمية لارسالها اغذية فاسدة لليمنيين
📌 اضراب عام لاهالي الجولان احتجاجاً على سياسات الكيان الصهيوني
📌 عمدة لندن: ترامب قدوة العنصريين واليمين المتطرف في العالم
كيهان
📌 كوريا الشمالية: لن نضع أسلحتنا النووية جانباً على الاطلاق
📌 اليابان تخالف قرار امريكا بارسال 100 الف عسكري جديد الى غرب آسيا
📌 تفاقم النزاع البريطاني والامريكي حول تدخلات ترامب
آرمان
📌 مديرعام مكافحة التجسس بوزارة الامن: قوى الامن تسدد اول ضربة عالمية لشبكة تجسس امريكية
📌 ضغوط متواصلة على وزير النفط: وزنغنة يؤكد انه لن يتراجع
آفتاب يزد
📌 روسيا تعرب عن قلقها من زيادة التواجد العسكري الامريكي في المنطقة
شرق
📌 الرئيس روحاني: هدف العدو بث اليأس في نفوس الشعب الايراني بالمستقبل
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